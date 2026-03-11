 Разработчики первой вакцины от COVID-19 объявили о создании новой компании | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Разработчики первой вакцины от COVID-19 объявили о создании новой компании

First News Media11:10 - Сегодня
Разработчики первой вакцины от COVID-19 объявили о создании новой компании

Основатели немецкой компании по производству вакцин BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюречи объявили о своем уходе с руководящих должностей в компании.

Супруги-иммунологи, получившие известность как создатели вакцины BioNTech/Pfizer, хотят вернуться к исследованиям мРНК, и для этого создадут новое предприятие, пишет во вторник, 10 марта, агентство Reuters.

По словам Шахина, стимулом для создания новой компании стало желание пары «снова стать первопроходцами». Ожидается, что предприятие будет заниматься исследованиями в области применения мРНК. Эта технология рассматривается как один из возможных способов борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Мы поняли, что сосредоточенность BioNTech на поздних стадиях клинических разработок просто не оставляла Озлем Тюречи и мне достаточно времени для исследований на ранних стадиях, - цитирует Reuters Шахина. - Существует огромный потенциал, который мы намерены раскрыть параллельно в BioNTech и новой компании».

Шахин и Тюречи останутся в BioNTech до конца года, но в это же время создадут новую компанию - уже третью на их счету. BioNTech при этом предоставит новой фирме некоторые патентные права в обмен на миноритарную долю.

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с их новой компанией в потенциальных подходах к комбинированной терапии», - прокомментировал новость председатель правления BioNTech Хельмут Йеггл.

Шахин занимал в BioNTech должность гендиректора, а Тюречи - директора по медицинским исследованиям компании. На фоне сообщений об их планируемом уходе из компании и сокращении выручки BioNTech в 2026 году стоимость акций фармпредприятия упала примерно на 17 процентов.

Супруги-иммунологи из Майнца получили мировую известность в 2020 году, во времена пандемии COVID-19. Именно разработанная BioNTech вакцина стала первой, одобренной в странах Запада для борьбы с вирусом.

Разработка вакцины осуществлялась совместно с американской корпорацией Pfizer, входящей в пятерку крупнейших фармгигантов мира. BioNTech предоставила формулу, а американцы организовали третью фазу испытаний вакцины, помогли с регистрацией и предоставили мощности для ее производства, сообщали ранее СМИ.

После этого чистая прибыль компании BioNTech только за первые девять месяцев 2021 года составила 7,1 млрд евро. Город Майнц, в котором расположено предприятие, благодаря налоговым поступлениям смог расплатиться с частью долгов, накапливавшихся еще с 1980-годов. А пара, помимо закрепления своего статуса среди самых богатых людей в ФРГ, получила многочисленные награды, включая Орден Заслуг - высшую награду Германии.

Поделиться:
256

Актуально

Политика

Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ...

Политика

Значение мира между Арменией и Азербайджаном

Общество

В Бакинском метро прокомментировали информацию о задымлении в поезде - ОБНОВЛЕНО

Общество

McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ...

В мире

Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии противодействие Ирану

Один из самых дорогих арт-покупок Италии: картина за 30 млн евро

Пезешкиан: Иран продолжит бить по военным базам США на Ближнем Востоке

Израиль подписал с Boeing контракт на поставку 5 тыс. высокоточных бомб

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Санчес поставил действия США против Ирана в один ряд с действиями России в Украине

В России зачитан приговор Шахину Шихлинскому и братьям Сафаровым

Пезешкиан принес извинения соседним странам

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Последние новости

Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии противодействие Ирану

Сегодня, 12:27

Из Ирана эвакуированы еще 3 гражданина Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:25

Один из самых дорогих арт-покупок Италии: картина за 30 млн евро

Сегодня, 12:22

Глава Суверенного переходного совета Судана выразил солидарность с Азербайджаном

Сегодня, 12:20

В Баку обновлены автобусы, действующие на маршруте №49 - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Значение мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 12:00

Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

Скандал на «Евровидении 2026»: Представительница Швеции призвала исключить Израиль из конкурса - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

Пезешкиан: Иран продолжит бить по военным базам США на Ближнем Востоке

Сегодня, 11:33

Израиль подписал с Boeing контракт на поставку 5 тыс. высокоточных бомб

Сегодня, 11:27

В Нахчыване задержан организатор незаконного онлайн-казино - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Разработчики первой вакцины от COVID-19 объявили о создании новой компании

Сегодня, 11:10

Тимоти Шаламе раскритиковали за слова о «вымирающих» опере и балете

Сегодня, 11:03

Отец погибшего при ракетном ударе в Израиле азербайджанца: «Он собирался к нам на праздники» - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В Масаллы 21-летний мужчина погиб в ДТП, управляя автомобилем без прав - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

Состоялась встреча с сотрудниками «AzerGold», награжденными медалью «Tərəqqi» - ФОТО

Сегодня, 10:38

В Сенате не опровергли, что США тратят $900 млн в день на операцию в Иране

Сегодня, 10:30

В Гяндже изъята партия героина стоимостью 1,6 млн манатов - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

В Бакинском метро прокомментировали информацию о задымлении в поезде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:20

McDonald’s Azərbaycan запустил программу «Открытые двери»: гости могут увидеть работу ресторана изнутри - ФОТО

Сегодня, 10:17
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50