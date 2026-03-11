Разработчики первой вакцины от COVID-19 объявили о создании новой компании

Основатели немецкой компании по производству вакцин BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюречи объявили о своем уходе с руководящих должностей в компании.

Супруги-иммунологи, получившие известность как создатели вакцины BioNTech/Pfizer, хотят вернуться к исследованиям мРНК, и для этого создадут новое предприятие, пишет во вторник, 10 марта, агентство Reuters.

По словам Шахина, стимулом для создания новой компании стало желание пары «снова стать первопроходцами». Ожидается, что предприятие будет заниматься исследованиями в области применения мРНК. Эта технология рассматривается как один из возможных способов борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Мы поняли, что сосредоточенность BioNTech на поздних стадиях клинических разработок просто не оставляла Озлем Тюречи и мне достаточно времени для исследований на ранних стадиях, - цитирует Reuters Шахина. - Существует огромный потенциал, который мы намерены раскрыть параллельно в BioNTech и новой компании».

Шахин и Тюречи останутся в BioNTech до конца года, но в это же время создадут новую компанию - уже третью на их счету. BioNTech при этом предоставит новой фирме некоторые патентные права в обмен на миноритарную долю.

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с их новой компанией в потенциальных подходах к комбинированной терапии», - прокомментировал новость председатель правления BioNTech Хельмут Йеггл.

Шахин занимал в BioNTech должность гендиректора, а Тюречи - директора по медицинским исследованиям компании. На фоне сообщений об их планируемом уходе из компании и сокращении выручки BioNTech в 2026 году стоимость акций фармпредприятия упала примерно на 17 процентов.

Супруги-иммунологи из Майнца получили мировую известность в 2020 году, во времена пандемии COVID-19. Именно разработанная BioNTech вакцина стала первой, одобренной в странах Запада для борьбы с вирусом.

Разработка вакцины осуществлялась совместно с американской корпорацией Pfizer, входящей в пятерку крупнейших фармгигантов мира. BioNTech предоставила формулу, а американцы организовали третью фазу испытаний вакцины, помогли с регистрацией и предоставили мощности для ее производства, сообщали ранее СМИ.

После этого чистая прибыль компании BioNTech только за первые девять месяцев 2021 года составила 7,1 млрд евро. Город Майнц, в котором расположено предприятие, благодаря налоговым поступлениям смог расплатиться с частью долгов, накапливавшихся еще с 1980-годов. А пара, помимо закрепления своего статуса среди самых богатых людей в ФРГ, получила многочисленные награды, включая Орден Заслуг - высшую награду Германии.