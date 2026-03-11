 Тимоти Шаламе раскритиковали за слова о «вымирающих» опере и балете | 1news.az | Новости
Тимоти Шаламе раскритиковали за слова о «вымирающих» опере и балете

Джамиля Суджадинова11:03 - Сегодня
Звезда фильма «Марти Великолепный» Тимоти Шаламе оказался в центре онлайн-полемики после высказывания о работе в театральной сфере.

Комментарий актёра, сделанный в интервью для CNN, вызвал резкую реакцию со стороны представителей оперного и балетного сообщества.

«Я не хочу работать в балете, опере или в любом другом месте, чтобы поддерживать там жизнь, это все равно никому не нужно и вымирает. Со всем уважением к балету и опере», — со смехом сказал Шаламе.

Высказывание быстро распространилось в социальных сетях и вызвало волну критики. Представители оперных и балетных трупп сочли слова актёра пренебрежительными по отношению к артистам сцены, многие из которых годами работают в условиях нестабильного финансирования.

Одной из первых на ситуацию отреагировала Seattle Opera. Театр ввёл символический промокод Timothee, предлагая зрителям скидку на постановку Carmen. В заявлении театра отмечалось, что цель акции - привлечь внимание к оперному искусству и показать, насколько оно остаётся живым и востребованным.

К дискуссии подключились и другие культурные учреждения. Некоторые театры и балетные труппы публично предложили актёру бесплатные билеты на спектакли, надеясь, что личное знакомство с постановками поможет изменить его взгляд на сценическое искусство.

Пользователи соцсетей также напомнили о том, что балет занимает заметное место в семье актёра. По сообщениям комментаторов, танцем в разное время занимались его мать и сестра, что сделало ситуацию ещё более обсуждаемой в онлайн-пространстве.

Скандал вновь поднял более широкий вопрос о положении артистов классической сцены. Представители театральной индустрии отмечают, что опера и балет нередко сталкиваются с финансовыми трудностями, однако продолжают оставаться важной частью культурной жизни и профессиональной школы для многих исполнителей.

