Отец погибшего при ракетном ударе в Израиле азербайджанца: «Он собирался к нам на праздники» - ВИДЕО

9 марта стало известно о том, что в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана погиб гражданин Азербайджана.

Посольство АР в Израиле сообщило, что погибший в результате ракетного удара по территории Израиля 9 марта Амид Муртузов являлся гражданином Азербайджана и Израиля, куда эмигрировал с семьей много лет назад.

В комментарии Baku TV отец погибшего Али Муртузов рассказал, что его сын с семьей проживал в Израиле в течение 20 лет и отметил следующее: «Он являлся гражданином Израиля. Купил билеты и с сыном должен был прилететь к нам на чершенбе, отметить праздник вместе со нами – родителями. Дороги закрыли, началась война и они не смогли прилететь».

А.Муртузов рассказывает, что во время ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана его сын находился на объекте, возвращаясь с которого, попал под обстрел: «Моя золовка пришла с сыном, а я был во дворе. Подошёл и увидел, что все плачут. Тогда я и узнал, что мой сын погиб. Его похоронили в Израиле, не смогли привезти в Азербайджан…»

«У Амида трое детей, старшему из которых 15 лет. Моя дочь также живет в Израиле, и два сына. Я разговаривал с сыном 6 марта, он тогда сказал, что все хорошо», - подчеркивает Али Муртузов.

