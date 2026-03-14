В Ираке подверглось атаке посольство США

Посольство Соединенных Штатов подверглось атаке в Багдаде, удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным в иракских службах безопасности, на американское диппредставительство был направлен беспилотник. По имеющимся сведениям, целью удара были системы ПВО, имеющиеся на территории американской дипломатической миссии в Багдаде.

Al Hadath также информирует, что в результате атаки дрона-камикадзе был выведен из строя радар, входящий в систему противовоздушной обороны американского посольства. После атаки на территории возник небольшой пожар, который уже удалось потушить. О возможных пострадавших в результате нападения сведений нет.

Как отмечает телеканал, иракские силы безопасности полностью перекрыли "зеленую зону" в центре Багдада, где расположено большинство правительственных учреждений Ирака и посольства многих стран, включая США.

Источник: ТАСС