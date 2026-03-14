Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Самвелу Карапетяну еще на месяц

Антикоррупционный суд Еревана продлил домашний арест российско-армянскому бизнесмену, лидеру партия «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну еще на один месяц.

При этом суд отклонил жалобу защиты, требовавшей отменить данную меру пресечения.

Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян ранее заявлял, что ходатайство о продлении ареста является, по его мнению, вмешательством в политические и избирательные процессы. По его словам, таким образом власти пытаются не допустить участия Карапетяна, как лидера оппозиционной политической партии, в предвыборной кампании.

Самвел Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года после того, как публично поддержал Армянскую апостольскую церковь на фоне конфликта между духовенством и властями. Бизнесмен не признал предъявленные обвинения, назвав действия властей политическим давлением.

Позднее против него были выдвинуты новые обвинения, предусматривающие наказание за отмывание денег в особо крупном размере с использованием служебного положения. В конце декабря 2025 года суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Источник: Sputnik Армения