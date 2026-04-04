Арестован гражданин Беларуси, разрисовавший фасад Киноцентра «Низами»
Арестован человек, нарисовавший граффити на фасаде здания Киноцентра «Низами».
Соответствующее решение принято в Насиминском районном суде.
Согласно решению, ходатайство следственного органа было удовлетворено, и в отношении гражданина Беларуси, 20-летнего студента ADA Ардешира Сейфпура Саад Абадина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Источник: АПА
