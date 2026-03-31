В мае будет 14 нерабочих дней

В мае, как и в марте, в Азербайджане ожидается много нерабочих дней.

Согласно рабочему календарю и норме рабочего времени на 2026 год, 9 мая — День Победы над фашизмом, 27 и 28 мая — Гурбан-байрам, а 28 мая — День Независимости.

Поскольку 9 мая выпадает на субботу, понедельник, 11 мая, также будет нерабочим днем. Таким образом, будут подряд три выходных — 9, 10 и 11 мая.

Как и в марте, в мае два праздника — Гурбан-байрам и День Независимости — совпадают. Согласно Трудовому кодексу, если праздничные дни совпадают, следующий день, 29 мая, также становится нерабочим. Таким образом, 27, 28 и 29 мая, а также выходные 30 и 31 мая — нерабочие дни.

В общей сложности в мае, включая субботы и воскресенья, будет 14 нерабочих дней.

Следующим рабочим днем станет 1 июня.