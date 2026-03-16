Капитан женской сборной Ирана по футболу также отказалась от убежища в Австралии

Захра Ганбари, капитан женской сборной Ирана по футболу, отказалась от убежища в Австралии и покинула страну.

Об этом сообщила британская газета Independent.

Захра Ганбари — пятый член футбольной команды Ирана, которая после Кубка Азии подала заявление на получение убежища в Австралии, но позже отозвала свое решение.

Представитель офиса министра внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил 16 марта, что член команды покинула страну поздним вечером в воскресенье.

Семь членов иранской делегации приняли гуманитарные визы, предложенные Австралией, но пятеро из них в итоге решили вернуться на родину. После возвращения Ганбари в Австралии остались два иранские футболистки, которым было предоставлено убежище.

Команда оказалась под пристальным вниманием международного сообщества после того, как её члены отказались исполнить гимн Ирана на матче Кубка Азии в Австралии 2 марта. Возникли опасения, что игроки или их семьи могут подвергнуться преследованиям за очевидное неповиновение. Поэтому австралийское правительство предложило им подать заявление о предоставлении убежища в индивидуальном порядке. Шесть игроков и один сотрудник приняли это предложение. Но вскоре они начали отказываться от убежища и выразили желание вернуться в Иран.