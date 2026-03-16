МИД Турции принял заявление по Крыму

Турция продолжает решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«В 12-ю годовщину аннексии Автономной Республики Крым (Украина) Российской Федерацией в результате нелегитимного референдума, еще раз подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», - сказано в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что Турция и далее будет внимательно наблюдать за ситуацией на полуострове, в первую очередь за положением крымскотатарских тюрков, продолжая держать этот вопрос в повестке дня.