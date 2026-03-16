«Не комментируем»: Песков о приезде нового лидера Ирана в РФ на лечение
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о приезде нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Москву для прохождения лечения.
"Вы знаете... подобные сообщения мы никак не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верна ли информация кувейтской газеты Al-Jarida о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тайно доставлен на лечение в Москву.
Источник: РИА Новости
