«Не комментируем»: Песков о приезде нового лидера Ирана в РФ на лечение

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о приезде нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Москву для прохождения лечения.

"Вы знаете... подобные сообщения мы никак не комментируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верна ли информация кувейтской газеты Al-Jarida о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тайно доставлен на лечение в Москву.

Источник: РИА Новости