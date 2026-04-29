Новое правило: судьи будут удалять игроков, прикрывающих рот во время споров

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ввести новшество на чемпионате мира 2026 года, согласно которому игроки, прикрывающие рот во время конфликтов с соперниками, будут получать красные карточки.

Об этом сообщает The Times.

По данным источника, также будут удаляться футболисты, покидающие поле в знак протеста против решений арбитра.

Ожидается, что президент ФИФА Джанни Инфантино официально объявит об этих изменениях на конгрессе организации в Ванкувере, который состоится в четверг, 30 апреля. Подчеркивается, что указанные нововведения будут применяться исключительно на предстоящем мировом первенстве.

