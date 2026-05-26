Эмин Агаларов рассказал, чем удивит DREAM FEST 2026

Народный артист Азербайджана, музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов встретился с представителями азербайджанских СМИ и ответил на вопросы о предстоящем международном музыкальном фестивале DREAM FEST.

По словам Агаларова, зрителей фестиваля ждёт большое количество артистов, неожиданные коллаборации и эксклюзивные премьеры. В частности, он сообщил, что на сцене может прозвучать его новый дуэт с Эндрю Дональдсом - артистом, известным как голос легендарной группы Enigma.

Кроме того, Эмин Агаларов рассказал о новой версии песни «Камин», записанной вместе с Jony. По его словам, композиция получила огромную популярность спустя время после релиза, а теперь артисты подготовили англоязычную версию трека.

«Естественно, споём её вместе. Думаю, это будет необычная премьера, возможно, даже на двух языках», - отметил Э.Агаларов.

Отметим, что в 2026 году международный музыкальный фестиваль DREAM FEST пройдет на побережье Каспийского моря в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля.

Ведущими фестиваля станут популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко и один из самых узнаваемых телеведущих Азербайджана, продюсер Мурад Дадашов.

В этом году DREAM FEST объединит на своей сцене артистов разных жанров и поколений. Среди уже объявленных участников - Джон Ньюман, американская звезда R&B и хип-хопа Тай Долла Сайн, известный по трекам Paranoid и Or Nah, обладатель 11 номинаций на премию Grammy и один из самых влиятельных рэперов мировой сцены Баста Раймс, автор культовых хитов I Know What You Want и Touch It, легенда rai-музыки Шеб Халед, исполнитель международного хита Aïcha, а также популярные турецкие исполнители Эдис и Зейнеп Бастык, и многие другие.