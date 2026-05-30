Катар отказался разморозить иранские активы

Катарские власти отклонили официальное требование Тегерана о безоговорочной разморозке иранских активов на сумму 12 миллиардов долларов, которое было сформулировано в рамках процесса урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает телеканал Iran International, вещающий из Лондона, со ссылкой на источники.

По сообщению СМИ, катарские власти отклонили твердое требование Тегерана немедленно и безоговорочно разморозить активы на сумму 12 миллиардов долларов одновременно с публикацией меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами, согласившись разморозить только половину этих средств, причем с жесткими ограничениями. Отмечается, что Катар предложил разморозить 6 миллиардов долларов, но в форме кредита, на который Иран будет закупать товары, произведенные в Катаре.

Выступая на Международном форуме по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре 30 мая, заместитель премьер-министра Катара заявил, что официальные лица Дохи и другие страны региона пытаются разработать всеобъемлющую стратегию в отношении Тегерана, включая политические и торговые вопросы. Он признал, что у арабских государств Персидского залива до сих пор нет единого подхода к взаимодействию с Ираном.

Вице-премьер Катара считает неприемлемым постоянное применение практики взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, в повестку дня переговоров может быть включен только вопрос о введении временной платы при условии, что полученные средства будут направлены на разминирование пролива и восстановление судоходства. Заместитель премьер-министра Катара также подчеркнул, что введение таких сборов не должно стать прецедентом и применяться к другим проливам мира, поскольку это нарушит международное морское сообщение.

Источник: РИА Новости