Иран сообщил об уничтожении беспилотника над островом Кешм

Армия Ирана заявила, что ее подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат Orbiter над островом Кешм рано утром в субботу, передаёт Mehr.

В заявлении армейского управления по связям с общественностью говорится, что беспилотник Orbiter, принадлежащий «американо-сионистскому врагу», был обнаружен и атакован армейскими силами противовоздушной обороны.

Беспилотник был сбит в районе Кешма после того, как был успешно отслежен и задействован армейской системой противовоздушной обороны, работающей в рамках интегрированной сети Объединенного штаба противовоздушной обороны страны, говорится в заявлении.