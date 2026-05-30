Лидер партии "Сильная Армения", российский бизнесмен Самвел Карапетян подал в суд на спикера парламента Армении Алена Симоняна, требуя опровержения клеветнической информации в свой адрес и моральной компенсации в размере 6 млн драмов (около $16 тыс.).

Согласно иску, опубликованному на портале судебных актов Datalex, защита Карапетяна просит суд обязать Симоняна опровергнуть "ложные и порочащие" бизнесмена заявления, сделанные спикером парламента 19 мая 2026 года в своих социальных сетях.

Защита Карапетяна также просит суд взыскать с ответчика в пользу истца 6 млн драмов в качестве компенсации за клевету, а также возместить судебные издержки.

Ранее стало известно, что Карапетян подал в суд на партию "Гражданский договор" действующего премьера республики Никола Пашиняна и Общественное телевидение Армении (ОТА), требуя опровержения клеветы в свой адрес.