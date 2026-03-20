Аббасов вызвал в «милли» 27 футболистов на матчи турнира Серии ФИФА

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи в турнире Серии ФИФА.

Как передает azerisport.com, главный тренер «милли» Айхан Аббасов пригласил 27 футболистов. С 22 марта команда приступит к сборам в Баку.

Вратари: Салахат Агаев («Габала»), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Айдын Байрамов («Зире»), Рза Джафаров («Нефтчи»);

Защитники: Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Бадави Гусейнов (все – «Карабах»), Антон Кривоцюк («Тэджон Хана», Южная Корея), Гисмат Алыев («Зире»), Рахман Дашдамиров («Сабах»), Эльвин Бадалов («Нефтчи»), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Абдулла Рзаев («Шамахы»), Рахиль Мамедов («Араз-Нахчыван»);

Полузащитники: Эмин Махмудов, Эмиль Сафаров (оба – «Нефтчи»), Рагим Садыхов, Айхан Гусейнов (оба – «Туран-Товуз»), Джейхун Нуриев («Зире»), Алексей Исаев, Абдула Хайбулаев (оба – «Сабах), Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»);

Нападающие: Ренат Дадашов («Мотор», Польша), Рустам Ахмедзаде («Сумгайыт»), Хаял Алиев («Сабах»), Муса Гурбанлы («Карабах»), Вусал Искендерли («Партизани», Албания). (АФФА)

Напомним, что 27 марта «милли» сыграет в рамках турнира с командой Сент-Люсии на стадионе «Мехти Гусейнзаде» в Сумгайыте и начнется в 19:00. В тот же день в Баку пройдет матч Оман – Сьерра-Леоне. Победители пар сыграют в финале 30 марта, а проигравшие – в тот же день сойдутся в матче за 3-е место.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40