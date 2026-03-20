Пезешкиан назвал атаки на Иран угрозой глобальному правопорядку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что атаки на его страну представляют собой новый процесс, способный разрушить глобальный правовой порядок, и если его не остановить, это может нанести вред многим.

«Если мир решительно не противостоит этому кризису, пламя этого пожара опалит многих», — отметил иранский президент в публикации в социальной сети X.

Израиль и США нанесли военный удар по Ирану 28 февраля. Иран, в свою очередь, нанес ответные удары по целям в Израиле, а также в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, где расположены американские базы.

Источник: Anadolu