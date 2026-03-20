Reuters: ВМС Франции захватили танкер, следовавший из России

Военно-морские силы Франции захватили танкер «Дейна», следовавший из России под флагом Мозамбика.

Подробности приводит агентство Reuters, ссылаясь на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

«В пятницу французский военно-морской флот захватил судно „Дейна“», — пишет Reuters. По информации агентства, танкер плыл из России.

Reuters, ссылаясь на данные местных властей добавляет, что французские военные поднялись на борт нефтяного танкера под флагом Мозамбика в западной части Средиземного моря. Отмечается, что судно следовало из российского порта Мурманск. Французские военные заподозрили судно в якобы использовании фальшивого флага.

Как сообщает Reuters, операция проводилась при участии британских союзников. Об этом заявили в французской средиземноморской префектуре.