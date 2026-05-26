Новый посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман прибыл в Баку.

Соответствующее видео опубликовало на своей странице в социальной сети Х британское посольство в Азербайджане.

Дипломат отметил, что знаком с Азербайджаном, его культурой и гостеприимством, поскольку уже бывал здесь: «Но для меня особо важно прибыть в эту страну в качестве посла Великобритании».

Посол отметил, что британо-азербайджанские отношения развиваются на основе дружбы, взаимного уважения и тесного сотрудничества.

«В период, когда двусторонние связи выходят на уровень стратегического партнерства, я воспринимаю начало работы на этом посту как большую честь и гордость», - сказал Дункан Норман.