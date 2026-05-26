В Азербайджан прибыл новый посол Великобритании - ВИДЕО
Новый посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман прибыл в Баку.
Соответствующее видео опубликовало на своей странице в социальной сети Х британское посольство в Азербайджане.
Дипломат отметил, что знаком с Азербайджаном, его культурой и гостеприимством, поскольку уже бывал здесь: «Но для меня особо важно прибыть в эту страну в качестве посла Великобритании».
Посол отметил, что британо-азербайджанские отношения развиваются на основе дружбы, взаимного уважения и тесного сотрудничества.
«В период, когда двусторонние связи выходят на уровень стратегического партнерства, я воспринимаю начало работы на этом посту как большую честь и гордость», - сказал Дункан Норман.
Azərbaycana Böyük Britaniyanın yeni təyin olunmuş səfiri kimi gəlmək çox qürurverici bir hissdir.
Sizlərlə tanış olub, birlikdə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm 🇬🇧🤝🇦🇿 pic.twitter.com/uDTZF54xjV — Duncan Norman (@DNormanFCDO) May 26, 2026