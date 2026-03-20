Эрдоган призвал исламский мир к единству и сплоченности на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульман к единству, солидарности и сплоченности по случаю праздника Рамазан.

«Мы оставили позади очень благодатный Рамазан, но исламский мир переживает очень серьезные трудности. Как известно, Ближний Восток кипит. Постоянно поступают сообщения о гибели и ранении людей», - сказал турецкий лидер. Он отметил, что единство и консолидированная позиция мусульман сейчас имеют первостепенное значение.

«Позиция мусульман очень важна. Это не достигается пустыми разговорами. Наши молитвы, наши усилия в этом направлении — это то, что кратчайшим путем достигнет Всевышнего. Мы ждем этого от мусульман. Давайте выполнять требования нашего братства, не поступаться им. Да дарует нам Всевышний единство, сплоченность и солидарность исламского мира», - заявил президент Эрдоган.

Источник: Anadolu