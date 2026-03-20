СМИ: Представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини погиб из-за авиаударов

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) генерал Али Мохаммад Наини погиб 20 марта в результате авиаударов США и Израиля по территории исламской республики.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

"С глубокой скорбью и вместе с тем с чувством гордости сообщаем о мученической гибели подвижника на поприще культуры и медиа, генерал-майора КСИР Али Мохаммада Наини, заместителя по связям с общественностью и официального представителя Корпуса стражей исламской революции, ставшего жертвой жестокого террористического американо-сионистского нападения на рассвете последнего дня священного месяца рамадан", - приводит заявление пресс-службы гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС