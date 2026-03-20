Глава МИД Катара: Эскалация приведет к тому, что страны региона будут втянуты в хаос

Расширение масштабов войны не способствует безопасности в регионе, заявил премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдуррахман Аль-Сани.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Дохе, Аль Сани отметил, что в регионе наблюдается беспрецедентное обострение ситуации: «Война должна быть немедленно прекращена. Всем известно, кому выгодна эта война и кто втягивает регион в конфликт».

Обратив внимание на опасность дальнейшего усиления напряженности, Аль-Сани сказал: «Вражда и эскалация войны приведут лишь к тому, что страны региона будут втянуты в хаос».

Касаясь атаки Ирана на катарский завод по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане, Аль Сани заявил, что это привело к разрушению инфраструктуры: «Порт Рас-Лаффан, по которому нанес удар Иран, является источником средств к существованию для народа Катара и повлияет на мировой энергетический рынок. Материальный ущерб оценивается. Материальный ущерб можно возместить, но человеческие жизни не вернуть».

«Как государство Катар, мы оставляем за собой право на любой ответ в связи с этим нападением», - отметил он.

Аль Сани также отметил, что Катар осуждает удары Ирана по территории Турции. «Мы подчеркиваем важность немедленного прекращения нападений Ирана на страны региона», - подчеркнул он.

Источник: Anadolu