Экс-мэр Еревана выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

В Армении партия "Новая сила" выдвинула кандидатом в премьер-министры экс-мэра Еревана Айка Марутяна.

На сегодняшнем собрании партии представлены ключевые приоритеты политсилы: присоединение к Евросоюзу "по реалистичному сценарию", запрет азартных игр, увеличение поддержки семей с детьми, обновление жилого фонда, расширение льготного режима налога с оборота для малого бизнеса, введение бесплатного высшего образования и отмена срока давности по коррупционным преступлениям.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявили правящая партия "Гражданский договор" и блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна.

