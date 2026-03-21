В крупнейшей операции против даркнета приняли участие 23 страны

В рамках международной операции Alice, проведенной немецкой полицией при поддержке Европола, были закрыты около 400 тыс. сайтов в даркнете, связанных с распространением тяжелых преступных материалов и мошенничеством.

В операции приняли участие более 23 стран. В ходе расследования были выявлены пять граждан Швеции, подозреваемых в тяжких преступлениях, связанных с детской порнографией. По данным следствия, на платформах продавались незаконные материалы, однако после оплаты пользователи зачастую не получали доступ к контенту.

Расследование длилось около пяти лет. Правоохранительные органы установили 440 подозреваемых, а также предполагаемого организатора сети - 35-летнего мужчину, находящегося в Китае, который объявлен в международный розыск.

