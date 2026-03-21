На острове Ламу оказались тысячи новых автомобилей из-за конфликта вокруг Ирана

Суда с тысячами новых люксовых автомобилей пристали к острову Ламу у берегов Кении в Индийском океане из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе, вызванных американо-израильской операцией против Ирана.

Об этом сообщила газета Bild.

Сейчас на остров выгружены уже около 4 тыс. автомобилей, в том числе новых Porsche и Volkswagen. Суда с ними следовали из Японии в Дубай, однако из-за фактического закрытия Ормузского пролива маршруты пришлось изменить.

На Ламу проживают всего около 25,8 тыс. человек, его площадь составляет всего 57 кв км. При этом на острове действует запрет на автомобили, за исключением служебной машины местной администрации и скорой помощи. Перевозка товаров и людей осуществляется либо на судах, либо на вьючных ослах.

Два судна выгрузили автомобили на Ламу на прошлой неделе, машины сейчас стоят на территории порта. На следующей неделе ожидается еще один корабль с 5 тыс. новых авто.

Источник: ТАСС