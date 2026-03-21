Еврокомиссия призвала временно пересмотреть целевой уровень заполненности газовых хранилищ

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенссен призвал страны ЕС временно пересмотреть целевой уровень заполненности газовых хранилищ и проявить "гибкость" для сокращения спроса во время, когда "поставки идут напряженно" из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В письме еврокомиссара, которое приводит британское издание Financial Times, говорится, что страны сообщества должны снизить целевой показатель заполненности хранилищ до 80%, что на 10 п. п. меньше нынешних требований, для "обеспечения определенности и уверенности участников рынка". Он предложил государствам-членам постепенно начать пополнять запасы, чтобы избежать "ажиотажа в конце лета", и завершить этот процесс 1 декабря, что на месяц позже действующих правил. По его словам, строгие действующие требования ЕС могут оказать дополнительное повышательное давление на цены на энергоносители.

Помимо этого Йоргенссен призвал к "коллективной реакции" на последствия конфликта на Ближнем Востоке, признав, что Катару "может потребоваться больше времени, чтобы производство [сжиженного природного газа] вернулось к уровню до кризиса".

Несколько неназванных чиновников ЕС согласны с позицией еврокомиссара. Они подчеркнули, что "не нужно спешить" в восполнении запасов газа, а также необходимо "сделать целевые показатели более гибкими". Однако критики этого предложения заявили, что это может вызвать еще больший энергетический кризис в Европе перед следующей зимой.

Источник: ТАСС