«Очень близки к достижению целей»: Трамп заявил, что рассматривает сворачивание усилий на Ближнем Востоке

First News Media10:17 - Сегодня
США рассматривают возможность свертывания усилий в отношении Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность свертывания наших огромных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Среди целей он назвал полное снижение иранского ракетного потенциала, пусковых установок и «всего остального, что к ним относится», а также уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана и ликвидацию их ВМФ и ВВС, включая зенитное вооружение.

Кроме этого, США хотят никогда не позволять Ирану «даже близко приблизиться к ядерному потенциалу».

«Защита на самом высоком уровне наших ближневосточных союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и других», — добавил Трамп.

Президент также добавил, что Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости, другими странами, которые его используют, а «Соединенные Штаты этого не делают».

«Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузском проливе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена», — резюмировал американский лидер.

Ранее Трамп исключил возможность прекращения огня с Ираном. «Мы можем вести диалог, но я не хочу прекращать огонь», — сказал он в разговоре с журналистами.

Американский президент обосновал свою позицию военным превосходством США. По его словам, Иран лишился военно-морского флота, военно-воздушных сил, радаров, зенитной артиллерии и оборудования, а иранские военные руководители «были убиты на всех уровнях».

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана «очень скоро завершится». По его словам, итогом конфликта станет «гораздо более безопасный мир».

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран отвечает на атаки ракетно-беспилотными ударами по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп обвинил страны НАТО в том, что они не захотели присоединиться к операции против получения Ираном ядерного оружия, и теперь, «когда война выиграна военным путем и для них почти ничего не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить».

Источник: РБК

