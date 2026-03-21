В Грузии заговорили о возможной канонизации Илии II

Священный Синод Грузинской православной церкви может рассмотреть вопрос канонизации умершего католикоса-патриарха Илии II, заявил член Синода, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз (Пачуашвили).

Патриарх Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет.

Решение о канонизации может принять католикос-патриарх. Таким образом, вопрос канонизации может быть рассмотрен лишь через 2 месяца после того, как будет избран новый католикос-патриарх всея Грузии.

Похороны Католикоса-Патриарха Илии II пройдут 22 марта. В стране объявлен национальный траур.

