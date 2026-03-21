Про Лабубу снимут полнометражный фильм

Нашумевший плюшевый монстр Лабубу скоро появится на больших экранах.

Китайская компания по производству игрушек Pop Mart и Sony Pictures Entertainment планируют снять о нем полнометражный фильм. В роли продюсера и режиссера выступит Пол Кинг, сообщает NBC News.

В 2015 году гонконгский дизайнер Касинг Лунг придумал персонажа Лабубу для своей книги The Monsters. Этот эльф с острыми зубами и большими ушами сразу обрел особую популярность среди фанатов.

Фильм будет создан в партнерстве с Sony Pictures. Творческую команду возглавит режиссер Пол Кинг, снявший фильмы «Паддингтон», «Паддингтон 2» и «Вонка». Он выступит в качестве продюсера, режиссера, а также станет соавтором сценария. В настоящее время работа над фильмом находится на самой ранней стадии и планируется как гибрид игрового кино и компьютерной графики. Подробности сюжета пока не разглашаются.

В планах производителя трендовой игрушки расширить ассортимент персонажей, а также выйти за пределы коллекционных игрушек в сегмент развлекательных и культурных товаров. Компания Pop Mart подтвердила амбиции вырастить из Лабубу развлекательную франшизу с широким международным охватом, какой является Disney. Европейской штаб-квартирой выбрали Лондон.

В настоящее время Pop Mart представляет серию комиксов «Монстры» в рамках мирового турне, посвященного десятилетию этих персонажей.

