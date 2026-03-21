Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США

First News Media11:23 - Сегодня
Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонних переговоров с американской стороной.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинская переговорная группа уже находится в Майами, где запланированы встречи с американской стороной.

В делегацию вошли ключевые представители власти, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.

Также в переговорах участвуют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Со стороны Соединенных Штатов в диалоге примут участие спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

Стороны проведут двусторонние консультации, в рамках которых обсудят актуальные вопросы взаимодействия. Встреча происходит на фоне активного политического диалога между Киевом и Вашингтоном.

Источник: РБК Украина

Завтра в Баку воздух прогреется до 16 градусов

Токаев: Встреча на высшем уровне лидеров ОТГ состоится в мае в Туркестане

Пезешкиан: «Исламские страны и наши дорогие соседи: вы - наши братья»

“Anam, doğma Vətənimsən…” Исполняется 120 лет со дня рождения Самеда Вургуна

Эрдоган: Новруз - символ новых начинаний для тюркского мира

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40