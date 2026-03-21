Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США
Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонних переговоров с американской стороной.
Об этом сообщают украинские СМИ.
В делегацию вошли ключевые представители власти, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.
Также в переговорах участвуют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны Соединенных Штатов в диалоге примут участие спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.
Стороны проведут двусторонние консультации, в рамках которых обсудят актуальные вопросы взаимодействия. Встреча происходит на фоне активного политического диалога между Киевом и Вашингтоном.
Источник: РБК Украина