Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США

Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонних переговоров с американской стороной.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинская переговорная группа уже находится в Майами, где запланированы встречи с американской стороной.

В делегацию вошли ключевые представители власти, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.

Также в переговорах участвуют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Со стороны Соединенных Штатов в диалоге примут участие спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

Стороны проведут двусторонние консультации, в рамках которых обсудят актуальные вопросы взаимодействия. Встреча происходит на фоне активного политического диалога между Киевом и Вашингтоном.

Источник: РБК Украина