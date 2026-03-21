Пентагон готовит сценарий возможного развертывания сухопутных войск США в Иране

Пентагон проводит детальную подготовку к возможному развертыванию американских сухопутных войск в Иране в рамках одного из сценариев дальнейшей операции на Ближнем Востоке.

Oб этом сообщает CBS.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп рассматривает такой вариант, однако окончательное решение пока не принято. По данным источников телеканала, американские военные уже проводят совещания, посвященные возможным действиям на случай одобрения наземной операции.

Напомним, что ранее Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что амфибийно-десантная группа ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты направилась на Ближний Восток.

В состав группы входят около 4 500 моряков и морских пехотинцев. Соединение вышло из Сан-Диего 18 марта и в настоящее время пересекает Тихий океан. По оценкам американских официальных лиц, переброска в зону ответственности на Ближнем Востоке займет около месяца.

Помимо USS Boxer, в состав группировки входят десантно-вертолетный корабль-док USS Portland и десантный транспорт-док USS Comstock.

