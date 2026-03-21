“Anam, doğma Vətənimsən…” Исполняется 120 лет со дня рождения Самеда Вургуна
Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения одного из величайших представителей азербайджанской литературы ХХ века, Народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна.
Самед Юсиф оглу Векилов (Вургун) родился 21 марта 1906 года в селе Юхары Салахлы Газахского района. Он окончил Газахскую учительскую семинарию и факультет литературы Московского университета. Работал учителем в Газахе, Губе и Гяндже.
Первые свои стихотворения Самед Вургун написал в годы учебы в семинарии. Стихотворение под названием "Обращение к молодежи" было опубликовано в газете "Ени фикир", которое издавалось в Тифлисе. Самым плодотворным периодом его творчества считаются 30-40-е годы прошлого столетия. В 1935 году он написал 7 поэм и около 100 стихотворений.
Лирика Вургуна, пронизанная бесконечной любовью к Родине, Матери, родному языку входят в число бесценнейших жемчужин азербайджанской литературы, его драматические произведения входят в золотой фонд театрального искусства нашей страны. Самые известные произведения поэта - стихотворения "Азербайджан", "Джейран", "Горы", "Как рано постарел ты, поэт?", "Не тороплюсь", "Моя Хавер", драмы "Вагиф", "Фархад и Ширин", "Человек", поэмы "Талыстан", "Мугань", "Айгюн". На основе его поэм сняты киноленты "Семеро сыновей моих" и "Айгюн".
Самед Вургун занимался также художественным переводом. Он переводил произведения Низами, Пушкина, Шота Руставели, Максима Горького.
Народный поэт скончался 27 мая 1956 года в Баку, похоронен на Аллее почетного захоронения.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 февраля 2026 года подписал Распоряжение О проведении 120-летия Народного поэта Самеда Вургуна.