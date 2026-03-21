"Anam, doğma Vətənimsən…" Исполняется 120 лет со дня рождения Самеда Вургуна

Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения одного из величайших представителей азербайджанской литературы ХХ века, Народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна.

Самед Юсиф оглу Векилов (Вургун) родился 21 марта 1906 года в селе Юхары Салахлы Газахского района. Он окончил Газахскую учительскую семинарию и факультет литературы Московского университета. Работал учителем в Газахе, Губе и Гяндже.

Первые свои стихотворения Самед Вургун написал в годы учебы в семинарии. Стихотворение под названием "Обращение к молодежи" было опубликовано в газете "Ени фикир", которое издавалось в Тифлисе. Самым плодотворным периодом его творчества считаются 30-40-е годы прошлого столетия. В 1935 году он написал 7 поэм и около 100 стихотворений.

Лирика Вургуна, пронизанная бесконечной любовью к Родине, Матери, родному языку входят в число бесценнейших жемчужин азербайджанской литературы, его драматические произведения входят в золотой фонд театрального искусства нашей страны. Самые известные произведения поэта - стихотворения "Азербайджан", "Джейран", "Горы", "Как рано постарел ты, поэт?", "Не тороплюсь", "Моя Хавер", драмы "Вагиф", "Фархад и Ширин", "Человек", поэмы "Талыстан", "Мугань", "Айгюн". На основе его поэм сняты киноленты "Семеро сыновей моих" и "Айгюн".

Самед Вургун занимался также художественным переводом. Он переводил произведения Низами, Пушкина, Шота Руставели, Максима Горького.

Народный поэт скончался 27 мая 1956 года в Баку, похоронен на Аллее почетного захоронения.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 февраля 2026 года подписал Распоряжение О проведении 120-летия Народного поэта Самеда Вургуна.

Актуально

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 16 градусов

В мире

Токаев: Встреча на высшем уровне лидеров ОТГ состоится в мае в Туркестане

В мире

Пезешкиан: «Исламские страны и наши дорогие соседи: вы - наши братья»

Общество

“Anam, doğma Vətənimsən…” Исполняется 120 лет со дня рождения Самеда Вургуна

Общество

Из Баку в регионы за день выехали более 13 тыс пассажиров

Прокуратура об убийстве 35-летней женщины в Говсане - ОБНОВЛЕНО

Полиция нашла девять пропавших без вести человек

Завтра в Баку воздух прогреется до 16 градусов

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Жестокая драка в ресторане Баку: Четверо задержаны, пострадавший может потерять зрение - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Состоялось открытие Бухарского караван-сарая после капитальных восстановительно-консервационных работ - ФОТО

Программа Лалы Азерташ также снята с эфира

В Баку задержана женщина, укравшая у коллеги фотоаппарат стоимостью $9 тыс

Последние новости

Эрдоган: Новруз - символ новых начинаний для тюркского мира

Сегодня, 15:06

Из Баку в регионы за день выехали более 13 тыс пассажиров

Сегодня, 14:56

Иранские БПЛА атаковали топливные резервуары в израильском аэропорту Бен-Гурион

Сегодня, 14:31

СК Армении отказал Гарегину II в выезде из страны для прощания с Илией II

Сегодня, 14:08

Токаев предложил Казахстан для переговоров по миру на Ближнем Востоке

Сегодня, 13:58

США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту в иранском Натанзе

Сегодня, 13:45

Прокуратура об убийстве 35-летней женщины в Говсане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:40

Полиция нашла девять пропавших без вести человек

Сегодня, 13:36

Токаев: Встреча на высшем уровне лидеров ОТГ состоится в мае в Туркестане

Сегодня, 13:15

Завтра в Баку воздух прогреется до 16 градусов

Сегодня, 12:54

Путин направил поздравления по случаю праздника Новруз лидерам стран СНГ и Ирана

Сегодня, 12:45

Пезешкиан: «Исламские страны и наши дорогие соседи: вы - наши братья»

Сегодня, 12:38

“Anam, doğma Vətənimsən…” Исполняется 120 лет со дня рождения Самеда Вургуна

Сегодня, 12:25

Центр Израиля подвергся обстрелу из Ирана - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

МИД: Иран может разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

Сегодня, 11:57

Генсек ООН опубликовал послание по случаю праздника Новруз - ВИДЕО

Сегодня, 11:29

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США

Сегодня, 11:23

Про Лабубу снимут полнометражный фильм

Сегодня, 11:05

«Враги Ирана терпят поражение»: иранское телевидение зачитало послание Моджтабы Хаменеи - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Администрация Трампа ослабила санкции против иранской нефти

Сегодня, 10:38
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40