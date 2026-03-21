Пезешкиан: «Исламские страны и наши дорогие соседи: вы - наши братья»
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к конфликту с исламскими странами и соседями.
Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X.
"Обращаясь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы - наши братья, и мы не стремимся к конфликту с вами", - отметил Пезешкиан.
Он также заявил, что от разногласий среди государств Ближнего востока выиграет лишь Израиль.
Источник: Report
استانداران محترم؛ مدیریت میدانی و حفظ آرامش جامعه اولویت ماست. تأمین نیازهای اساسی و کمک به استانهای همجواری که مورد هجوم بیشتری هستند را جدی بگیرید. گزارشهای استانها را بهصورت منظم دریافت میکنم؛ مردم نباید کمبودی احساس کنند. از همه شما که #پای_کار_مردم هستید، قدردانی میکنم — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 20, 2026