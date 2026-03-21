Пезешкиан: «Исламские страны и наши дорогие соседи: вы - наши братья»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к конфликту с исламскими странами и соседями.

Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X.

"Обращаясь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы - наши братья, и мы не стремимся к конфликту с вами", - отметил Пезешкиан.

Он также заявил, что от разногласий среди государств Ближнего востока выиграет лишь Израиль.

