Иран пригрозил полной блокадой Ормузского пролива

Если США атакуют электростанции Ирана в соответствии с ультиматумом президента США Дональда Трампа, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, заявил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия», передает Fars.

«Мы неоднократно заявляли, что Ормузский пролив закрыт только для врага, но он еще не полностью закрыт и находится под нашим разумным контролем; безвредный проход осуществляется на определенных условиях, которые отвечают нашей безопасности и интересам», — сказано в сообщении.

Среди других мер Тегерана в случае реализации угроз США представитель центрального штаба назвал:

— поражение Ираном всех электростанций, энергетической инфраструктуры и объектов информационно-коммуникационных технологий Израиля;

— уничтожение всех компаний в регионе с американскими акционерами;

— объявление «законными целями» Ирана всех электростанций в регионе, где располагаются базы США.

Представитель штаба добавил, что Иран не был инициатором войны и сейчас не будет, но если США и Израиль нанесут ущерб электростанциям, страна «сделает все возможное» для защиты иранского народа. В этом случае, по заверению представителя ВС Ирана, начнется «непрерывный процесс уничтожения» энергетической, нефтяной и промышленной инфраструктуры США и их союзников в регионе.

Ранее президент США Догальд Трамп выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. «Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!» — написал он в Truth Social.

Источник: РБК