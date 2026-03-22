Трамп высмеял Стармера в пародийном ролике

Президент США Дональд Трамп высмеял премьер-министра Великобритании Кира Стармера в пародийном ролике, опубликованном на странице американского лидера в Truth Social.

В ролике показана резиденция британского премьера на Даунинг-стрит в Лондоне и актер, исполняющий роль Стармера, сидящего за своим рабочим столом.

Ранее Трамп заявил о разочаровании премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за отсутствия поддержки Лондоном военной операции в Иране. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

