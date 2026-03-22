Раскрыта личность человека, который шантажировал семью Президента - ВИДЕО

Раскрыта личность человека, занимавшегося шантажом путём распространения ложной информации о семье Президента Азербайджана.

Об этом говорится в документальном фильме «Вопрос национальной чести» (“Milli namus məsələsi”), продемонстрированном на «Real TV».

В материале указано, что речь идёт о Фариде Ильгар оглу Салманове. С 2003 года он проживал в Баку и работал журналистом в газетах «Ayna», «Zerkalo» и «Bizim əsr».

Что касается следствия, отмечается, что в ходе расследования, проведённого Службой государственной безопасности, возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана, 1976 года рождения, Фарид Ильгар оглу Салманов, вступив в преступный сговор с другими лицами, действуя в составе группы по предварительному сговору, выдвигал требования о передаче крупных денежных сумм под угрозой распространения заведомо ложных и порочащих сведений о других лицах.

Так, Фарид Салманов, вступив в преступную связь с гражданами Азербайджана Эльманом Ягуб оглу Алиевым, Мамедзаки Мамед оглу Салимовым и другими, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью вымогательства особо крупных денежных средств под угрозой распространения ложной информации о членах семьи Президента Азербайджана, в соответствии с заранее достигнутой договорённостью, 11 февраля 2026 года посредством зарегистрированного на его имя аккаунта в социальной сети Facebook направил голосовые сообщения в раздел сообщений страницы «Sancaq media», принадлежащей Мехману Рафику оглу Гусейнову.

Посредством этих сообщений он установил контакт с целью использования фальшивых видеоматериалов, якобы содержащих изображение Алены Алиевой, частично продемонстрированных 3 февраля 2026 года на указанной странице, а также на странице «Haqsızlığa susma» в социальной сети YouTube, управляемой Габилом Амрах оглу Мамедовым.

Более подробная информация — в видеоматериале: