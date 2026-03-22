МЧС призвало граждан соблюдать пожарную безопасность при разведении костров

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам с призывом соблюдать пожарную безопасность в период Новруз байрамы, в том числе следовать правилам разведения костров.

"При разведении костров допускаются грубые нарушения, включая размещение костра на опасном расстоянии от зданий и сооружений, а также использование бензина и других легковоспламеняющихся, взрывоопасных жидкостей, в результате чего фиксируются пожары и взрывы, наносящие серьезный ущерб жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде", - говорится в заявлении.

В МЧС напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики, и в отношении лиц, допустивших подобные случаи, принимаются соответствующие административные меры.

"С учетом вышеизложенного Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности во время мероприятий, связанных с Новрузом, в том числе при разведении праздничных костров", - добавили в ведомстве.

