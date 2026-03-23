Москва надеется, что США хватит благоразумия не атаковать АЭС «Бушер» в Иране - МИД

В Москве рассчитывают, что руководству США хватит благоразумия не наносить удары по АЭС «Бушер» в Иране.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, подчеркнув, что последствия таких действий будут катастрофическими.

«Представляю, что "Бушер" не будет входить в эти списки, поскольку последствия будут просто катастрофическими для всех. Я думаю, что американскому руководству хватит благоразумия не делать этого»,— сказал он журналистам в Москве.

Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны.

