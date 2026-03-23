Иран опроверг заявления о наличии у него межконтинентальных баллистических ракет

Утверждения израильских властей об ударах Ирана межконтинентальными баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия не может подтвердить даже генсек НАТО Марк Рютте, это очередная история об операции "под ложным флагом".

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Тот факт, что даже генеральный секретарь НАТО, который печально известен тем, что оказывает давление на членов альянса, чтобы они угодили США и поддержали их незаконную войну против Ирана, отказывается одобрить последнюю дезинформацию Израиля, говорит о многом: мир окончательно устал от этих избитых и дискредитировавших себя историй об операциях под ложным флагом", - написал он в X, сославшись на слова Рютте о том, что НАТО не может подтвердить заявление израильских властей, что Иран ударил межконтинентальными баллистическими ракетами по острову Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена совместная американо-британская военная база.

По словам генсека альянса, утверждение Израиля об обладании Ираном межконтинентальных баллистических ракет требует дополнительной проверки.

21 марта иранское агентство Mehr сообщило, что Иран запустил две баллистические ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия. Глава израильского Генштаба Эяль Замир выступил с утверждением, что Иран запустил в сторону острова двухступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью действия 4 тыс. км, "способную достичь Берлина, Парижа и Рима".

В Минобороны Великобритании не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о запуске ракет в сторону Диего-Гарсия, сообщила вещательная корпорация Би-би-си. По данным газеты The Wall Street Journal, боеприпасы цели не достигли.

Источник: ТАСС