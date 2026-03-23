Иран опроверг заявления о наличии у него межконтинентальных баллистических ракет

Утверждения израильских властей об ударах Ирана межконтинентальными баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия не может подтвердить даже генсек НАТО Марк Рютте, это очередная история об операции "под ложным флагом".

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Тот факт, что даже генеральный секретарь НАТО, который печально известен тем, что оказывает давление на членов альянса, чтобы они угодили США и поддержали их незаконную войну против Ирана, отказывается одобрить последнюю дезинформацию Израиля, говорит о многом: мир окончательно устал от этих избитых и дискредитировавших себя историй об операциях под ложным флагом", - написал он в X, сославшись на слова Рютте о том, что НАТО не может подтвердить заявление израильских властей, что Иран ударил межконтинентальными баллистическими ракетами по острову Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена совместная американо-британская военная база.

По словам генсека альянса, утверждение Израиля об обладании Ираном межконтинентальных баллистических ракет требует дополнительной проверки.

21 марта иранское агентство Mehr сообщило, что Иран запустил две баллистические ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия. Глава израильского Генштаба Эяль Замир выступил с утверждением, что Иран запустил в сторону острова двухступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью действия 4 тыс. км, "способную достичь Берлина, Парижа и Рима".

В Минобороны Великобритании не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о запуске ракет в сторону Диего-Гарсия, сообщила вещательная корпорация Би-би-си. По данным газеты The Wall Street Journal, боеприпасы цели не достигли.

Источник: ТАСС

Актуально

Xроника

Си Цзиньпин направил послание Ильхаму Алиеву

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +17°C

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского ...

В мире

В Ростове загорелись топливные склады

Мирзоян: Турция и Армения продолжают работать над перезапуском железной дороги Гюмри-Карс

Иран опроверг заявления о наличии у него межконтинентальных баллистических ракет

Москва надеется, что США хватит благоразумия не атаковать АЭС «Бушер» в Иране - МИД

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Иран заявил об уничтожении израильского F-16

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

Арагчи: из-за ударов США и Израиля по Ирану погибли более 200 детей

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Ростове загорелись топливные склады

Сегодня, 14:25

Мирзоян: Турция и Армения продолжают работать над перезапуском железной дороги Гюмри-Карс

Сегодня, 14:22

Погода на вторник: В Баку ожидается до +17°C

Сегодня, 14:12

Иран опроверг заявления о наличии у него межконтинентальных баллистических ракет

Сегодня, 13:48

Си Цзиньпин направил послание Ильхаму Алиеву

Сегодня, 13:23

В Нахчыване расследуют смерть супружеской пары в частном доме

Сегодня, 13:15

Москва надеется, что США хватит благоразумия не атаковать АЭС «Бушер» в Иране - МИД

Сегодня, 13:10

Ильхам Алиев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана

Сегодня, 13:05

Иран запустил баллистические ракеты по Израилю - IDF

Сегодня, 13:02

МЧС сделало заявление о пожаре в доме Орхана Асланова - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:53

Президент Ильхам Алиев: Шамахы стал одним из туристических центров нашей страны

Сегодня, 12:40

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на международном турнире - ФОТО

Сегодня, 12:38

Армения обратилась за третьим пакетом содействия из Европейского фонда мира

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского европейского лицея - ФОТО

Сегодня, 12:27

Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шамахы - ФОТО

Сегодня, 12:23

Иран пригрозил заминировать Персидский залив в случае наземной операции США

Сегодня, 12:20

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:12

Скончался студент Гянджинского государственного университета

Сегодня, 12:00

При ударе по северо-западу Ирана погибли не менее шести человек

Сегодня, 11:50

В Агдаше задержан мужчина по подозрению в убийстве собственной матери

Сегодня, 11:47
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40