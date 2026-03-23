МИД Ирана: Трамп хочет выиграть время своими заявлениями о якобы переговорах

Президент США Дональд Трамп заявлениями об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре и якобы переговорах с Тегераном хочет лишь выиграть время для американских ВС и снизить цены на энергоносители.

Об этом заявил МИД Ирана.

"Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации военных планов", - приводит фрагмент заявления агентство Mehr.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

"Я рад сообщить, что США и Иран в последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и окончательном прекращении боевых действий между нами на Ближнем Востоке", - написал он в Truth Social.

Источник: ТАСС