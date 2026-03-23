Лавров и Арагчи выразили обеспокоенность распространением конфликта на каспийскую акваторию

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне Персидского залива.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"23 марта по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Арагчи. Обсуждена ситуация в зоне Персидского залива, обвально деградировавшая в результате агрессии США и Израиля", - сообщает МИД РФ..

Лавров также подчеркнул категорическую неприемлемость ударов по ядерным объектам Ирана, включая АЭС "Бушер".

"Сергей Лавров указал на категорическую неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС "Бушер", которые создают недопустимые риски безопасности российского персонала и чреваты катастрофическими экологическими последствиями для всех без исключения стран региона", - указали в министерстве.

В МИД заявили, что Россия и Иран обеспокоены опасным распространением конфликта вокруг Ирана на каспийскую акваторию.

"Выражена обоюдная обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию", - указали в дипведомстве.

В министерстве добавили, что российская сторона отметила необходимость "незамедлительного прекращения боевых действий и политического урегулирования при учете законных интересов всех вовлеченных сторон, прежде всего Ирана". "Этой позицией Россия будет руководствоваться и в Совете Безопасности ООН", - отметили в министерстве.