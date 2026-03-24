Сахиба Гафарова прибыла в Китай для участия в Боаоском азиатском форуме - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Китае для участия в Боаоском азиатском форуме.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса. Отмечается, что предусмотрено выступление Сахибы Гафаровой на официальной церемонии открытия форума и проведение ряда встреч.

Отметим, что форум, основанный в 2001 году в период, когда азиатские страны стремились к экономической интеграции после финансового кризиса 1998 года, является неправительственной организацией, занимающейся обменом мнениями между заинтересованными сторонами в Азии и за ее пределами. Наряду с ежегодными конференциями высокого уровня форума, называемого «Восточным Давосом», в течение года также организуются мероприятия в различных форматах.