Будут ли аннулированы результаты экзаменов тех, кто использовал стираемые ручки? — ОФИЦИАЛЬНО
На выпускном экзамене по уровню полного (11-летнего) среднего образования, проведённом 9 и 15 марта, ряд абитуриентов заполнили бланки ответов стираемыми ручками.
Вокруг этого вопроса ведутся обсуждения, и возникает вопрос, будут ли результаты тех, кто использовал такие ручки, признаны недействительными.
Согласно информации, полученной "AzEdu.az" в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), если ответы абитуриентов, заполнивших бланк стираемой ручкой, указаны чётко и правильно, они будут засчитаны.
Отметим, что результаты выпускного экзамена планируется объявить примерно через 7 недель после его завершения.
