Будут ли аннулированы результаты экзаменов тех, кто использовал стираемые ручки? — ОФИЦИАЛЬНО

На выпускном экзамене по уровню полного (11-летнего) среднего образования, проведённом 9 и 15 марта, ряд абитуриентов заполнили бланки ответов стираемыми ручками.

Вокруг этого вопроса ведутся обсуждения, и возникает вопрос, будут ли результаты тех, кто использовал такие ручки, признаны недействительными.

Согласно информации, полученной "AzEdu.az" в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), если ответы абитуриентов, заполнивших бланк стираемой ручкой, указаны чётко и правильно, они будут засчитаны.

Отметим, что результаты выпускного экзамена планируется объявить примерно через 7 недель после его завершения.