Азербайджан и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере

Между ОАО «Aqrar Tədarük və Təchizat» (ATT), действующим при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики, основной фермерской организацией Италии «Coldiretti», а также Ассоциацией «Filiera Italia», объединяющей сельское хозяйство и агропромышленный сектор, подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, меморандум был подписан в рамках встречи министра Меджнуна Мамедова с министром сельского хозяйства Италии и президентом Итальянского торгового агентства.

Так, находящийся с визитом в Узбекистане министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов встретился с министром сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Итальянской Республики Франческо Лоллобриджидой и президентом Итальянского торгового агентства (ITA) Маттео Дзоппасом.

На встречах были обсуждены вопросы развития сотрудничества в аграрной сфере, увеличения товарооборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции, расширения связей между предпринимателями, поощрения участия бизнесменов в международных выставках и ярмарках, проводимых в обеих странах, трансфера современных технологий, сотрудничества в области аграрных научных исследований и аграрного образования, а также укрепления связей и расширения обмена опытом в таких сферах, как виноделие, животноводство и молочное производство.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства между двумя странами и увеличении товарооборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках встречи между ОАО «Aqrar Tədarük və Təchizat» (ATT), основной фермерской организацией Италии «Coldiretti», а также Ассоциацией «Filiera Italia» был подписан меморандум о сотрудничестве. В документе отражены направления будущего сотрудничества в аграрной сфере. Согласно меморандуму, стороны договорились о расширении сотрудничества в создании продуктивной, устойчивой и экспортно-ориентированной аграрной экономики в сельском хозяйстве и агропромышленном секторе.