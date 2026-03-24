Из России в Армению через Азербайджан отправлена 271 тонна удобрений - ОБНОВЛЕНО

Из России в Армению через территорию Азербайджана осуществлена очередная поставка грузов.

Как сообщает Trend, 24 марта со станции Биляджари в направлении станции Беюк Кесик были отправлены четыре вагона с удобрениями общим весом 271 тонна и один вагон гречихи весом 68 тонн.

08:37

Сегодня в Армению будут отправлены удобрения и гречневая продукция транзитом через территорию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, предусматривается отправка 4 вагонов удобрений и 1 вагона гречихи.

Стоит отметить, что зерно, удобрения и другая продукция регулярно транспортируются в Армению транзитными маршрутами через территорию Азербайджана.