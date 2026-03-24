В штаб-квартире ООН открылась выставка работ азербайджанских художников, посвященная празднику Новруз - ФОТО

В рамках сотрудничества постоянного представительства Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций с центром социально-психологической реабилитации молодежи Dirçəliş (Возрождение) в штаб-квартире ООН открылась выставка работ молодых азербайджанских художников под названием «Искусство для культурной дипломатии, Азербайджан – место встречи Востока и Запада».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано по случаю Международного дня Новруза, учрежденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 23 февраля 2010 года. На открытии присутствовали представители миссий, действующих в ООН, дипломаты и др.

В своем выступлении постоянный представитель Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций Тофиг Мусаев подчеркнул важность праздника Новруз для азербайджанского народа и его культурного наследия. «Новруз — это праздник, в основе которого лежат ценности мира, взаимопонимания и культурного многообразия. Этот праздник также наглядно напоминает нам о роли культуры в содействии единству и диалогу между народами. Отметим, что Азербайджан инициировал и возглавил принятие на консенсусной основе резолюции Генеральной Ассамблеи об учреждении Международного дня Новруза», — отметил Тофиг Мусаев.

Затем кандидат от Азербайджана в Комитет ООН по правам ребенка Фарид Адилов представил свое видение будущей деятельности комитета. Он сказал, что провел двусторонние встречи в ООН и обсудил этот вопрос с представителями других государств.

На выставке представлены 34 картины 18 художников на темы праздника Новруз и азербайджанской культуры.

Выставка продлится до 27 марта.