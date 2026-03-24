В некоторых районах Азербайджана прошли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В первой половине дня 23 марта в некоторых районах страны наблюдались дожди, а ночью и утром 24 марта осадков преимущественно не было.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Балакене составило 5 мм, Халтане - 4 мм, Садараке - 3 мм, Шахбузе, Дашкесане, Загатале, Шеки (Кишчай), Огузе, Гобустане, Грызе, Хыналыге, Шахдаге, Гёйчае, Билясуваре, Шамахы, Гедабее, Лерике, Алтыагадже, Гахе (Сарыбаш) - 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Шеки, Балакене, Шамкире, Дашкесане, Гёйгёле наблюдается туман, видимость ограничена до 200 м.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, а также в низменных районах составила 21, горных районах - 11 градусов тепла.