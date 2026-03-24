МЧС обратилось к населению в связи с беспорядочной парковкой автомобилей в праздничные дни

В связи с праздниками Рамазан и Новруз, в течение нескольких нерабочих дней граждане паркуют свои автотранспортные средства преимущественно на придомовых территориях или вокруг зданий, говорится в сообщении МЧС.

Основываясь на наблюдениях, а также на общем анализе проведенных пожарно-спасательных операций, отмечается, что в ряде случаев автомобили, припаркованные беспорядочно - у входов в здания и во дворах, на проезжей части дорог или в непосредственной близости от систем противопожарного водоснабжения, - создают препятствия для оперативного движения и быстрого приведения в боевую готовность пожарных, спасательных и других крупногабаритных транспортных средств специального назначения во время чрезвычайных ситуаций.

Также это затрудняет, а в некоторых случаях делает невозможным забор воды из водоемов и гидрантов при тушении пожаров.

В связи с вышеизложенным, МЧС, учитывая возможные опасности, которые могут возникнуть из-за массовой парковки личных автомобилей в праздничные дни, напоминает гражданам, что автомобили следует парковать только в установленных местах, соблюдая дистанцию между ними и обеспечивая возможность свободного проезда для других транспортных средств.