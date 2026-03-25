В Национальной библиотеке Венгрии открылся Отдел азербайджанской литературы - ФОТО

Azərbaycanca
Общество

First News Media18:00 - Сегодня
В Национальной библиотеке имени Сеченьи в столице Венгрии Будапеште состоялась церемония открытия Отдела азербайджанской литературы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии директор Национальной библиотеки Венгрии Давид Рожа подчеркнул, что культурное сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном в последние годы получило значительное развитие. Давид Рожа расценил открытие Отдела азербайджанской литературы в Национальной библиотеке имени Сеченьи как важный показатель культурного диалога и сотрудничества между двумя народами. По его словам, подобные проекты укрепляют взаимопонимание между народами и выдвигают на первый план общие ценности. Директор отметил, что сотрудничество между Национальной библиотекой Азербайджана и Национальной библиотекой имени Сеченьи успешно развивается и договор, действующий до 2032 года, создает прочную основу для реализации совместных проектов. Давид Рожа подчеркнул, что в последние годы при поддержке азербайджанской стороны фонд библиотеки пополнился азербайджанскими изданиями, и в настоящее время читателям представлено более 150 азербайджанских книг. Эти издания формируют всестороннее представление об истории, литературе и культуре страны. Он также напомнил, что открытие в 2024 году в Баку Отдела венгерской литературы является наглядным примером культурного взаимодействия, и создание азербайджанского уголка в Будапеште служит продолжением этого сотрудничества.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде в своем выступлении расценил открытие Отдела азербайджанской литературы как наглядный пример стратегического партнерства и дружественных отношений между двумя странами. Он сказал, что связи между Азербайджаном и Венгрией в последние годы динамично развиваются по всем направлениям, особенно в сфере культуры. Посол подчеркнул, что подобные инициативы играют важную роль в укреплении взаимопонимания между народами. По его словам, представление азербайджанской литературы в Венгрии имеет особое значение с точки зрения популяризации богатого культурного наследия нашей страны на международной арене. Посол отметил, что формировавшаяся на протяжении веков азербайджанская литература воплощает в себе ценности гуманизма, толерантности и мультикультурализма, которые сохраняют свою актуальность и сегодня.

Выступая на мероприятии, директор Национальной библиотеки Азербайджана, профессор Керим Таиров сказал, что данная инициатива является очередным важным показателем дружественных отношений и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией. Он отметил, что библиотеки являются не только информационными центрами, но и важными очагами культуры, сохраняющими историческую память народов и их национально-духовные ценности.

Заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии доктор Адам Имре Сюч в выступлении подчеркнул, что данная инициатива является важным этапом в развитии культурных связей между Азербайджаном и Венгрией. Он сказал, что новый книжный раздел предоставит венгерским читателям возможность обстоятельно ознакомиться с богатой литературой, историей и культурой Азербайджана. Государственный секретарь отметил, что книги являются одним из самых сильных инструментов культурной дипломатии и способствуют укреплению взаимопонимания между народами.

Заместитель государственного секретаря Министерства культуры и инноваций Венгрии по общественным коллекциям и культурному развитию Мате Винце расценил открытие Отдела азербайджанской литературы как важное достижение в культурном сотрудничестве между двумя странами. Он сказал, что данная инициатива способствует дальнейшему укреплению дружественных отношений между Венгрией и Азербайджаном. Мате Винце подчеркнул, что библиотеки играют роль культурного моста между народами, а представление азербайджанской литературы в Венгрии открывает новые возможности для читателей.

В мероприятии приняли участие представители культурной и научной общественности обеих стран, представители интеллигенции.

Поделиться:
180

Актуально

Xроника

Общество

Политика

Общество

Общество

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 18:23

Сегодня, 18:05

Сегодня, 18:00

Сегодня, 17:41

Сегодня, 17:39

Сегодня, 17:15

Сегодня, 17:14

Сегодня, 17:06

Сегодня, 17:00

Сегодня, 16:57

Сегодня, 16:45

Сегодня, 16:33

Сегодня, 16:00

Сегодня, 15:50

Сегодня, 15:35

Сегодня, 15:20

Сегодня, 15:00

Сегодня, 14:43

Сегодня, 14:33

Сегодня, 14:28
Все новости
1news TV

17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40