В Азербайджане рак диагностируют в среднем у 41 человека ежедневно

В 2025 году на учет были взяты 15 144 человека, у которых впервые диагностировали злокачественные новообразования.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Modern.az сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно данным, среди пациентов с впервые установленным диагнозом было 6 787 мужчин и 8 357 женщин. По отдельным локализациям число впервые зарегистрированных пациентов составило: рак полости рта и глотки - 237 человек, рак губы - 21, рак пищевода - 463, рак желудка - 1 392 человека.

Кроме того, впервые на учет были взяты 832 пациента со злокачественными новообразованиями прямой кишки, ректосигмоидного соединения и ануса, 199 - с раком гортани, 1 480 - с раком трахеи, бронхов и легких, 2 928 - с раком молочной железы, а также 47 человек - с меланомой кожи. Данные показатели свидетельствуют о том, что рак диагностируют в среднем у 41 человека ежедневно.

По информации комитета, общее число пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете в медицинских учреждениях в 2025 году, составило 74 004 человека. Из общего числа зарегистрированных пациентов 28 026 - мужчины, а 45 978 - женщины.

В разрезе возрастных групп статистика состоящих на учете выглядит следующим образом: от 0 до 17 лет - 952 человека, от 18 до 29 лет - 1 603 человека, от 30 до 39 лет - 5 797 человек, от 40 до 59 лет - 32 452 человека, а в возрасте 60 лет и старше - 33 200 человек.